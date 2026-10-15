Αναστασίου για Τσίπρα: Ο πολιτικός του πατερούλης ο... Καημένος τον βοηθάει τώρα που πέφτουν τα ποσοστά του

«Δεν θα μου κάνει εντύπωση να εμφανιστεί και ο Βαρουφάκης και να γίνει υπουργός Οικονομικών για να φέρουν το νόμισμα Δήμητρα» είπε η Βάσια Αναστασίοιυ