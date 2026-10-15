Αναστασίου για Τσίπρα: Ο πολιτικός του πατερούλης ο... Καημένος τον βοηθάει τώρα που πέφτουν τα ποσοστά του
Αναστασίου για Τσίπρα: Ο πολιτικός του πατερούλης ο... Καημένος τον βοηθάει τώρα που πέφτουν τα ποσοστά του
«Δεν θα μου κάνει εντύπωση να εμφανιστεί και ο Βαρουφάκης και να γίνει υπουργός Οικονομικών για να φέρουν το νόμισμα Δήμητρα» είπε η Βάσια Αναστασίοιυ
Σε ένα γλωσσικό ολίσθημα υπέπεσε η πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, εκφράζοντας την ενόχλησή της από τη δήλωση Τσίπρα ότι «δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά» σε αντίθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη.
«Μιλάει αυτός που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά με τον κ. Καμμένο και τώρα όλως τυχαίως εμφανίζεται ο πολιτικός πατερούλης του ο... κ. Καημένος να τον βοηθήσει στα δύσκολα, τώρα που πέφτουν τα ποσοστά του» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αναστασίου μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ.
«Δεν θα μου κάνει εντύπωση να εμφανιστεί και ο Βαρουφάκης και να γίνει υπουργός Οικονομικών για να φέρουν το νόμισμα Δήμητρα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Παρά, δε, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, η Βάσια Αναστασίου είπε «θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουμε τον Τσίπρα. Αν και δεν ξέρω ποιον Τσίπρα γιατί κάθε μέρα είναι σαν δόκτορ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ
Εμφανίστηκε κατηγορηματική, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: «να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα που χυδαιολογεί απέναντι στον πρόεδρό μας; Με αυτόν που νομίζει ότι θα συνδεθεί τηλεφωνικά η Κύπρος με την Ελλάδα; Είναι σοβαρό λάθος αυτό, δεν είναι ένα άπειρο στέλεχος, είχε διατελέσει πρωθυπουργός»
«Μιλάει αυτός που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά με τον κ. Καμμένο και τώρα όλως τυχαίως εμφανίζεται ο πολιτικός πατερούλης του ο... κ. Καημένος να τον βοηθήσει στα δύσκολα, τώρα που πέφτουν τα ποσοστά του» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αναστασίου μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ.
«Δεν θα μου κάνει εντύπωση να εμφανιστεί και ο Βαρουφάκης και να γίνει υπουργός Οικονομικών για να φέρουν το νόμισμα Δήμητρα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Παρά, δε, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, η Βάσια Αναστασίου είπε «θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουμε τον Τσίπρα. Αν και δεν ξέρω ποιον Τσίπρα γιατί κάθε μέρα είναι σαν δόκτορ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ
Εμφανίστηκε κατηγορηματική, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: «να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα που χυδαιολογεί απέναντι στον πρόεδρό μας; Με αυτόν που νομίζει ότι θα συνδεθεί τηλεφωνικά η Κύπρος με την Ελλάδα; Είναι σοβαρό λάθος αυτό, δεν είναι ένα άπειρο στέλεχος, είχε διατελέσει πρωθυπουργός»
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