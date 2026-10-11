Ο Γιάννης Κουτσούκος αναλαμβάνει διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη
Ο Γιάννης Κουτσούκος αναλαμβάνει διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη
Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαδοχής του στη διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ
Ο μέχρι πρότινος διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουτσούκος, αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ο κ. Κουτσούκος, είναι έμπειρο στέλεχος του κόμματος, έχει αναλάβει ήδη τα νέα του καθήκοντα, καλύπτοντας μια νευραλγική θέση στο επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η οποία παρέμενε ουσιαστικά σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου έναν χρόνο.
Η θέση είχε μείνει κενή μετά την παραίτηση της Έλενας Αναστασίου. Τη διαδέχθηκε ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος, ωστόσο, απομακρύνθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όταν ήρθαν στο φως αναφορές του από το 2020 με τις οποίες έκανε αποθεωτικές αναφορές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την «Ομάδα Αλήθειας».
Με τη μετακίνηση του Γιάννη Κουτσούκου στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαδοχής του στη διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.
Ο κ. Κουτσούκος, είναι έμπειρο στέλεχος του κόμματος, έχει αναλάβει ήδη τα νέα του καθήκοντα, καλύπτοντας μια νευραλγική θέση στο επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η οποία παρέμενε ουσιαστικά σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου έναν χρόνο.
Η θέση είχε μείνει κενή μετά την παραίτηση της Έλενας Αναστασίου. Τη διαδέχθηκε ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος, ωστόσο, απομακρύνθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όταν ήρθαν στο φως αναφορές του από το 2020 με τις οποίες έκανε αποθεωτικές αναφορές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την «Ομάδα Αλήθειας».
Με τη μετακίνηση του Γιάννη Κουτσούκου στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαδοχής του στη διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.
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