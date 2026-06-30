Μάχη για το άρθρο 86 του Συντάγματος: Με διαφορετικά μοντέλα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για την ποινική ευθύνη υπουργών
Μάχη για το άρθρο 86 του Συντάγματος: Με διαφορετικά μοντέλα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για την ποινική ευθύνη υπουργών
Με κοινή παρονομαστή την ενίσχυση του ρόλου της Δικαιοσύνης, διαφορετική ήταν η απάντηση στον βαθμό διατήρησης ποινικής αρμοδιότητας από τη Βουλή
Δύο διαφορετικές προτάσεις για την ποινική ευθύνη των υπουργών, παρουσίασαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για το άρθρο 86.
Με κοινή παρονομαστή την ενίσχυση του ρόλου της Δικαιοσύνης, διαφορετική ήταν η απάντηση στον βαθμό διατήρησης ποινικής αρμοδιότητας από τη Βουλή. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης πρότεινε να διατηρήσει η Βουλή την τελική απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής προέκρινε την αποσύνδεση της Βουλής, αναθέτοντας την αρμοδιότητα σε Ειδικό Δικαστικό Συμβούλιο.
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευριπίδης Στυλιανίδης πρότεινε ένα μικτό μοντέλο, βάσει του οποίου η Δικαιοσύνη θα αναλαμβάνει την προκαταρκτική εξέταση και τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, η τελική απόφαση για την άσκηση της ποινικής δίωξης θα εξακολουθεί να λαμβάνεται από τη Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία. Εφόσον ασκηθεί δίωξη, η υπόθεση θα εκδικάζεται από το Ειδικό Δικαστήριο.
«Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανένας, όμως, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιεί υστερόβουλα και εκδικητικά», τόνισε, μιλώντας για ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ατιμωρησία και στην «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής». «Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ελεγκτικός ρόλος της δικαστικής εξουσίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ακυρωθεί πλήρως το φίλτρο του Κοινοβουλίου», είπε.
«Αναθεωρείτε το Σύνταγμα όχι για να σας προστατεύσει από τον εαυτό σας, αλλά για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το Σύνταγμα» υποστήριξε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ασκώντας κριτική στην πρόταση της ΝΔ.
Ο κ. Δουδωνής πρότεινε ένα αποκλειστικά δικαστικό σύστημα. Με βάση την πρόταση του, η άσκηση δίωξης θα ανατίθεται σε Ειδικό Δικαστικό Συμβούλιο, χωρίς καμία εμπλοκή της Βουλής, με την εκδίκαση να παραμένει στο Ειδικό Δικαστήριο. Ο βουλευτής ζήτησε «κατάργηση του ομφάλιου λώρου» ανάμεσα στην πλειοψηφία και την ποινική διαδικασία και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν αλλάζετε το Σύνταγμα για να αλλάξετε και τη συμπεριφορά σας, αλλά θέλετε να αλλάξετε το Σύνταγμα για να παραμείνει η συμπεριφορά σας ίδια, χωρίς κυρώσεις».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιώργο Γαβρήλο να προτείνει να ξεκινά η διαδικασία με 20 ή 30 υπογραφές βουλευτών. Στη συνέχεια, με βάση την πρόταση, η έρευνα θα ανατίθεται σε τριμελές συμβούλιο ανώτατων δικαστών και η υπόθεση δεν θα επιστρέφει στη Βουλή. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις προτάσεις της ΝΔ «λαϊκίστικες, υστερόβουλες και υποκριτικές».
Την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 ζήτησαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ. «Δεν υπάρχει χειρότερη ή καλύτερη εκδοχή», ανέφερε η Μαρία Κομνηνάκα, ενώ ο Κωνσταντίνος Χήτας είπε χαρακτηριστικά: «Το καταργείτε πλήρως; Το ψηφίζουμε. Δεν το καταργείτε; Αναζητήστε αλλού συνένοχο». Ο Γιώργος Ρούντας προειδοποίησε ότι εάν δεν καταργηθεί, «διαιωνίζεται ένα πολιτικό πρόβλημα».
Η συζήτηση εισήλθε σε προσωπικούς τόνους όταν η Ντόρα Μπακογιάννη «καλωσόρισε το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη» υπενθυμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε ζητήσει αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών εδώ και 32 χρόνια.
Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Παναγιώτη Δουδωνή: «Γνωρίζουμε την έννοια του πατέρα ή της μητέρας του σώματος. Η κυρία Μπακογιάννη έχει αναλάβει τον ρόλο των πεθερικών της Επιτροπής Αναθεώρησης», ανέφερε.
Την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη σχολίασε και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευαγγελία Λιακούλη, ρωτώντας ευθέως: «Ποιος είναι ο εισηγητής; Ο Στυλιανίδης ή η Μπακογιάννη; Ο Στυλιανίδης ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης;», προσθέτοντας με χιούμορ «ευτυχώς εν ζωή».
Με κοινή παρονομαστή την ενίσχυση του ρόλου της Δικαιοσύνης, διαφορετική ήταν η απάντηση στον βαθμό διατήρησης ποινικής αρμοδιότητας από τη Βουλή. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης πρότεινε να διατηρήσει η Βουλή την τελική απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής προέκρινε την αποσύνδεση της Βουλής, αναθέτοντας την αρμοδιότητα σε Ειδικό Δικαστικό Συμβούλιο.
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευριπίδης Στυλιανίδης πρότεινε ένα μικτό μοντέλο, βάσει του οποίου η Δικαιοσύνη θα αναλαμβάνει την προκαταρκτική εξέταση και τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, η τελική απόφαση για την άσκηση της ποινικής δίωξης θα εξακολουθεί να λαμβάνεται από τη Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία. Εφόσον ασκηθεί δίωξη, η υπόθεση θα εκδικάζεται από το Ειδικό Δικαστήριο.
«Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανένας, όμως, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιεί υστερόβουλα και εκδικητικά», τόνισε, μιλώντας για ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ατιμωρησία και στην «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής». «Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ελεγκτικός ρόλος της δικαστικής εξουσίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ακυρωθεί πλήρως το φίλτρο του Κοινοβουλίου», είπε.
«Αναθεωρείτε το Σύνταγμα όχι για να σας προστατεύσει από τον εαυτό σας, αλλά για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το Σύνταγμα» υποστήριξε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ασκώντας κριτική στην πρόταση της ΝΔ.
«Αναθεωρείτε το Σύνταγμα για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το Σύνταγμα»
Ο κ. Δουδωνής πρότεινε ένα αποκλειστικά δικαστικό σύστημα. Με βάση την πρόταση του, η άσκηση δίωξης θα ανατίθεται σε Ειδικό Δικαστικό Συμβούλιο, χωρίς καμία εμπλοκή της Βουλής, με την εκδίκαση να παραμένει στο Ειδικό Δικαστήριο. Ο βουλευτής ζήτησε «κατάργηση του ομφάλιου λώρου» ανάμεσα στην πλειοψηφία και την ποινική διαδικασία και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν αλλάζετε το Σύνταγμα για να αλλάξετε και τη συμπεριφορά σας, αλλά θέλετε να αλλάξετε το Σύνταγμα για να παραμείνει η συμπεριφορά σας ίδια, χωρίς κυρώσεις».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Γιώργο Γαβρήλο να προτείνει να ξεκινά η διαδικασία με 20 ή 30 υπογραφές βουλευτών. Στη συνέχεια, με βάση την πρόταση, η έρευνα θα ανατίθεται σε τριμελές συμβούλιο ανώτατων δικαστών και η υπόθεση δεν θα επιστρέφει στη Βουλή. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις προτάσεις της ΝΔ «λαϊκίστικες, υστερόβουλες και υποκριτικές».
Την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 ζήτησαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ. «Δεν υπάρχει χειρότερη ή καλύτερη εκδοχή», ανέφερε η Μαρία Κομνηνάκα, ενώ ο Κωνσταντίνος Χήτας είπε χαρακτηριστικά: «Το καταργείτε πλήρως; Το ψηφίζουμε. Δεν το καταργείτε; Αναζητήστε αλλού συνένοχο». Ο Γιώργος Ρούντας προειδοποίησε ότι εάν δεν καταργηθεί, «διαιωνίζεται ένα πολιτικό πρόβλημα».
Η συζήτηση εισήλθε σε προσωπικούς τόνους όταν η Ντόρα Μπακογιάννη «καλωσόρισε το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη» υπενθυμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε ζητήσει αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών εδώ και 32 χρόνια.
Αντιπαράθεση Ντόρας Μπακογιάννη - Παναγιώτη Δουδωνή
Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Παναγιώτη Δουδωνή: «Γνωρίζουμε την έννοια του πατέρα ή της μητέρας του σώματος. Η κυρία Μπακογιάννη έχει αναλάβει τον ρόλο των πεθερικών της Επιτροπής Αναθεώρησης», ανέφερε.
Την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη σχολίασε και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευαγγελία Λιακούλη, ρωτώντας ευθέως: «Ποιος είναι ο εισηγητής; Ο Στυλιανίδης ή η Μπακογιάννη; Ο Στυλιανίδης ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης;», προσθέτοντας με χιούμορ «ευτυχώς εν ζωή».
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