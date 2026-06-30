Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ήταν από τις πιο παραγωγικές των τελευταίων ετών, λέει ο Χριστοδουλίδης

Η Κυπριακή Δημοκρατία ολοκληρώνει σήμερα τη δεύτερη προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, την οποία άσκησε από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, με σύνθημα «μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο»

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων ετών αποτίμησε ο πρόεδρος της



Η Κυπριακή Δημοκρατία ολοκληρώνει σήμερα τη δεύτερη προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, την οποία άσκησε από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, με σύνθημα «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο». Από την 1η Ιουλίου η σκυτάλη περνά στην Ιρλανδία.







«Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες» Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην πολύμηνη προετοιμασία, στον συντονισμό και στη δουλειά εκατοντάδων κρατικών λειτουργών και εθελοντών.



Απευθυνόμενος σε όσους εργάστηκαν για την Προεδρία, σημείωσε ότι πίσω από κάθε σύνοδο, κάθε συμφωνία και κάθε θετικό σχόλιο που ακούστηκε αυτούς τους έξι μήνες, υπήρχαν άνθρωποι που σήκωσαν το βάρος της διοργάνωσης και της διαπραγμάτευσης.









Κλείσιμο Το μήνυμα για την Ευρώπη Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη η Κύπρος να διατηρήσει ενισχυμένη παρουσία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μόνο πεδίο εξωτερικής πολιτικής, αλλά επηρεάζει άμεσα την εσωτερική πολιτική και την καθημερινότητα των πολιτών.



Με αυτή τη λογική, η διατήρηση του υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων παρουσιάστηκε ως πολιτική απόφαση με συνέχεια, όχι ως απλή διοικητική διευθέτηση μετά το τέλος της Προεδρίας. Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι στη διάρκεια του εξαμήνου η Προεδρία χρειάστηκε να διαχειριστεί περισσότερες από μία διεθνείς κρίσεις, εκτιμώντας ότι η Λευκωσία ανταποκρίθηκε με επιτυχία.



Υφυπουργός θεμάτων ΕΕ: Η αποτελεσματικότητα μετρά περισσότερο από το μέγεθος Η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά δήλωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία απέδειξε πως ένα μικρό κράτος μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διαθέτει σχέδιο, προετοιμασία και αποτελεσματικό μηχανισμό.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά το εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.600 συναντήσεις στις Βρυξέλλες, περισσότερες από 300 διοργανώσεις στην Κύπρο, 19 άτυπες υπουργικές συναντήσεις, καθώς και η πρώτη άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που φιλοξενήθηκε ποτέ στην Κύπρο. Η χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 30.000 επισκέπτες.



Ως μία από τις πιο ουσιαστικές και παραγωγικές προεδρίες τουτων τελευταίων ετών αποτίμησε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης την Κυπριακή Προεδρία, κατά την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.Η Κυπριακή Δημοκρατία ολοκληρώνει σήμερα τη δεύτερη προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, την οποία άσκησε από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, με σύνθημα «Μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή στον κόσμο». Από την 1η Ιουλίου η σκυτάλη περνά στηνΣτην ομιλία του, ο Κύπριος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει το υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, καθώς και τα ευρωπαϊκά κλιμάκια στα υπουργεία, ώστε να μη χαθεί η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη διάρκεια του εξαμήνου.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην πολύμηνη προετοιμασία, στον συντονισμό και στη δουλειά εκατοντάδων κρατικών λειτουργών και εθελοντών.Απευθυνόμενος σε όσους εργάστηκαν για την Προεδρία, σημείωσε ότι πίσω από κάθε σύνοδο, κάθε συμφωνία και κάθε θετικό σχόλιο που ακούστηκε αυτούς τους έξι μήνες, υπήρχαν άνθρωποι που σήκωσαν το βάρος της διοργάνωσης και της διαπραγμάτευσης.Ο πρόεδρος της Κύπρου τόνισε ότι η Λευκωσία απέδειξε πως, παρά το μικρό μέγεθος της χώρας και παρά το γεγονός ότι η Κύπρος παραμένει το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή, μπορεί να οργανώνει, να συντονίζει και να ηγείται μιας μεγάλης ευρωπαϊκής προσπάθειας.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη η Κύπρος να διατηρήσει ενισχυμένη παρουσία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μόνο πεδίο εξωτερικής πολιτικής, αλλά επηρεάζει άμεσα την εσωτερική πολιτική και την καθημερινότητα των πολιτών.Με αυτή τη λογική, η διατήρηση του υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων παρουσιάστηκε ως πολιτική απόφαση με συνέχεια, όχι ως απλή διοικητική διευθέτηση μετά το τέλος της Προεδρίας. Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι στη διάρκεια του εξαμήνου η Προεδρία χρειάστηκε να διαχειριστεί περισσότερες από μία διεθνείς κρίσεις, εκτιμώντας ότι η Λευκωσία ανταποκρίθηκε με επιτυχία.Η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά δήλωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία απέδειξε πως ένα μικρό κράτος μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διαθέτει σχέδιο, προετοιμασία και αποτελεσματικό μηχανισμό.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κατά το εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.600 συναντήσεις στις Βρυξέλλες, περισσότερες από 300 διοργανώσεις στην Κύπρο, 19 άτυπες υπουργικές συναντήσεις, καθώς και η πρώτη άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που φιλοξενήθηκε ποτέ στην Κύπρο. Η χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 30.000 επισκέπτες.

Η κυρία Ραουνά σημείωσε ότι η Κύπρος λειτούργησε ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής και πέτυχε πρόοδο σε δύσκολους ευρωπαϊκούς φακέλους, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η διεύρυνση, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.



ΥΠΕΞ: Την επιτυχία την αναγνώρισαν οι εταίροι Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος χαρακτήρισε την Κυπριακή Προεδρία «εθνική αποστολή» που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπογραμμίζοντας ότι η θετική αποτίμηση δεν προέρχεται μόνο από τη Λευκωσία, αλλά κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους και τους θεσμούς της ΕΕ.



Όπως είπε, η Κύπρος ξεκίνησε την προετοιμασία χωρίς να διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές και μηχανισμούς, καθώς χρειάστηκε να δημιουργηθεί ομάδα, να εξευρεθεί κατάλληλο κτήριο και να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.



Ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις που συνέπεσαν με την Κυπριακή Προεδρία, λέγοντας ότι υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία του εξαμήνου. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, η Κύπρος κατάφερε να διατηρήσει θετικό αποτύπωμα.



Η παρακαταθήκη Η Κυπριακή Προεδρία κινήθηκε πάνω σε πέντε βασικές προτεραιότητες, με έμφαση στην ευρωπαϊκή αυτονομία, την άμυνα και την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την ενίσχυση της ΕΕ ως διεθνούς παράγοντα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών.



Σε πρακτικό επίπεδο, η Λευκωσία προβάλλει ως επιτεύγματα την πρόοδο σε κρίσιμους νομοθετικούς φακέλους, τη διαχείριση συζητήσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τη στήριξη προς την Ουκρανία, την προώθηση της διεύρυνσης με επίκεντρο την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.



Για τη Λευκωσία, το ζητούμενο μετά το τέλος της Προεδρίας είναι να μη μείνει το εξάμηνο ως μια καλοστημένη διοργάνωση με ευρωπαϊκές φωτογραφίες και χειραψίες, αλλά να μετατραπεί σε θεσμική μνήμη και πολιτικό κεφάλαιο. Αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρήσει τον μηχανισμό ευρωπαϊκού συντονισμού που δημιουργήθηκε.



Η τελετή λήξης είχε σαφώς πανηγυρικό χαρακτήρα. Η ουσία, όμως, θα κριθεί στο κατά πόσο η Κύπρος θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυναμική που απέκτησε, ώστε να έχει πιο σταθερή και πιο έγκαιρη παρέμβαση στις ευρωπαϊκές αποφάσεις που την αφορούν άμεσα.

Μανώλης Καλατζής 30.06.2026, 15:12