Επίτιμος δημότης Καβάλας ανακηρύχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Η ιστορία της Καβάλας αποτελεί μια διαδρομή «αντοχής, μεταμόρφωσης και συνεχούς αναγέννησης» υπογράμμισε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας





Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτη Μαμτσαδέλη, τους εκπρόσωπους των τοπικών αρχών και φορέων, ο κ. Τασούλας τόνισε πως η ιστορία της Καβάλας αποτελεί μια διαδρομή «αντοχής, μεταμόρφωσης και συνεχούς αναγέννησης», υπογραμμίζοντας πως η πόλη κατάφερε μέσα στον χρόνο να συνδέσει την μνήμη με την δημιουργία, και την παράδοση με το μέλλον.







Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης φυσιογνωμίας της, σημείωσε πως η παλιά πόλη της Παναγίας, το κάστρο και το Ιμαρέτ, αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς της, ενώ τα καπνομάγαζα υπενθυμίζουν τον ιστορικό ρόλο της Καβάλας ως σημαντικού εμπορικού κέντρου που συνέδεσε την Ελλάδα με τον κόσμο.



Η πνευματική ακτινοβολία της Καβάλας







Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η σημερινή Καβάλα αποτελεί μια ανοιχτή πόλη, ένα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, η οποία μετατρέπει την εργατικότητα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της σε νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική θέση της πόλης και στις προοπτικές αξιοποίησής της, επισημαίνοντας ότι η Καβάλα μπορεί να προχωρήσει σε μια ισορροπημένη πορεία προς το αύριο μέσα από την αναβάθμιση των λιμανιών της, την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.



«Πιστεύω ότι η Καβάλα, χάρη στη στρατηγική της θέση, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των τεσσάρων λιμανιών της, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, επενδύοντας στην δημιουργία ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου, βιώσιμου τουριστικού προϊόντος με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει ισορροπημένα προς το αύριο ανακαλύπτοντας εκ νέου τον εαυτό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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Επίσκεψη του ΠτΔ στο δημαρχείο Καβάλας και έκπληξη από τους Ηπειρώτες



Νωρίτερα, ο δήμαρχος Καβάλας,Θόδωρος Μουριάδης, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο δημαρχείο, τον καλωσόρισε θερμά, υπογραμμίζοντας την σημασία της επίσκεψής του και ότι με την παρουσία του τιμά τις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Καβάλας και τον εορτασμό του πολιούχου της Αποστόλου Παύλου.



Την σύγχρονη πορεία της Καβάλας, τη δυναμική της εξέλιξη και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά της ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας , στην αντιφώνησή του κατά την τελετή ανακήρυξής του ως επίτιμου δημότη Καβάλας, σήμερα το απόγευμα στο εμβληματικό κτίριο της Μεγάλης Λέσχης.Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Καβάλας, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίουτους εκπρόσωπους των τοπικών αρχών και φορέων, ο κ. Τασούλας τόνισε πως η ιστορία της Καβάλας αποτελεί μια διαδρομή «αντοχής, μεταμόρφωσης και συνεχούς αναγέννησης», υπογραμμίζοντας πως η πόλη κατάφερε μέσα στον χρόνο να συνδέσει την μνήμη με την δημιουργία, και την παράδοση με το μέλλον.Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η νεότερη Καβάλα, την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε ως μια πόλη όπου «οι επιστρωματώσεις της μνήμης καταργούν την λήθη και οδηγούν σε γόνιμο διάλογο του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον».Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης φυσιογνωμίας της, σημείωσε πως η παλιά πόλη της Παναγίας, το κάστρο και το Ιμαρέτ, αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς της, ενώ τα καπνομάγαζα υπενθυμίζουν τον ιστορικό ρόλο της Καβάλας ως σημαντικού εμπορικού κέντρου που συνέδεσε την Ελλάδα με τον κόσμο.Η πνευματική ακτινοβολία της ΚαβάλαςΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη μνεία και στην πνευματική ακτινοβολία της πόλης, αναφέροντας δημιουργούς και καλλιτέχνες (όπως οι Γιώργος Χειμωνάς, Βασίλης Βασιλικός, Πρόδρομος Μάρκογλου, Διαμαντής Αξιώτης, Ουμβέρτος Αργυρός, Γιάννης Παπαϊωάννου) που συνδέθηκαν με την Καβάλα και άφησαν το αποτύπωμά τους στη λογοτεχνία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά ότι ως έφηβος ακόμα, γνώρισε την Καβάλα μέσα από τα μυθιστορήματα του Βασίλη Βασιλικού. Ανέφερε ακόμα πως, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που γεννήθηκαν ή έζησαν εδώ, επιβεβαιώνουν «την πνευματική της ρώμη», η οποία όπως είπε, πηγάζει από τον πολυπολιτισμικό της πλούτο.Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η σημερινή Καβάλα αποτελεί μια ανοιχτή πόλη, ένα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, η οποία μετατρέπει την εργατικότητα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της σε νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική θέση της πόλης και στις προοπτικές αξιοποίησής της, επισημαίνοντας ότι η Καβάλα μπορεί να προχωρήσει σε μια ισορροπημένη πορεία προς το αύριο μέσα από την αναβάθμιση των λιμανιών της, την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.«Πιστεύω ότι η Καβάλα, χάρη στη στρατηγική της θέση, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των τεσσάρων λιμανιών της, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, επενδύοντας στην δημιουργία ενός σύγχρονου, περιβαλλοντικά ευαίσθητου, βιώσιμου τουριστικού προϊόντος με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει ισορροπημένα προς το αύριο ανακαλύπτοντας εκ νέου τον εαυτό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκλεισε την αντιφώνησή του εκφράζοντας την συγκίνησή του για την τιμή της αναγόρευσής του σε δημότη Καβάλας και δηλώνοντας ότι «ως υπερήφανος Καβαλιώτης πλέον, μετά την ύψιστη τιμή να με αναγορεύσετε δημότη της, εκφράζω τη βαθύτατη πεποίθησή μου ότι η 'γαλάζια πολιτεία' σας, θα οδεύσει προς το μέλλον με κοινωνική πρόοδο, περιβαλλοντική ευαισθησία και πολιτισμικό δυναμισμό».Νωρίτερα, ο δήμαρχος Καβάλας,Θόδωρος Μουριάδης, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο δημαρχείο, τον καλωσόρισε θερμά, υπογραμμίζοντας την σημασία της επίσκεψής του και ότι με την παρουσία του τιμά τις εκδηλώσεις για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Καβάλας και τον εορτασμό του πολιούχου της Αποστόλου Παύλου.

Η τελετή για την ανακήρυξη του κ. Τασούλα σε επίτιμο δημότη Καβάλας, πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακή σάλα της Μεγάλης Λέσχης, ενός εμβληματικού κτίσματος των αρχών του 20ου αιώνα (εγκαινιάστηκε το 1910 και αποτέλεσε αρχιτεκτονικό κόσμημα επίδειξης πλούτου και δύναμης της τουρκοκρατούμενης ελληνικής κοινότητας), που συνδέθηκε με την νεότερη ιστορία της, καθώς στα 116 χρόνια λειτουργίας του φιλοξένησε μεγάλες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Ο κ. Μουριάδης δώρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα αγαλματίδιο του αναγνωρισμένου Καβαλιώτη γλύπτη Κώστα Καρακίτσου, ενώ την τελετή της αναγόρευσης πλαισίωσε μουσικά στο πιάνο ο βραβευμένος Καβαλιώτης συνθέτης Θανάσης Στογιαννίδης όπου απέδωσε στο πιάνο κομμάτι του έργου του «Ελεγεία για μια Ηρωική Ψυχή» (συμφωνικό ποίημα για πιάνο σόλο, δυο σοπράνο σόλο, βαρύτονο σόλο, χορωδία και ορχήστρα).



Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε και μια μικρή έκπληξη από την πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ένωσης Καβάλας, η οποία του έδωσε μια ανθοδέσμη, καθώς ο κ. Τασούλας κατάγεται από τα Ιωάννινα.



Τέλος, στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στην περιοδική έκθεση τεκμηρίων και κειμηλίων με τίτλο: «Καβάλα: Το διαχρονικόν μήλον της έριδος», που διοργανώθηκε με την μέριμνα της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας.



Η εκδήλωση στην Μεγάλη Λέσχη αποτέλεσε μια ιδιαίτερη στιγμή για την πόλη και τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2026», με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συνδέει την μακραίωνη ιστορική διαδρομή της Καβάλας με τη σύγχρονη ταυτότητά της και τις προκλήσεις της νέας εποχής.

29.06.2026, 21:22