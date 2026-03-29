Δρυμιώτης: Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει χορηγός της ΝΔ με το όχι στη συγκυβέρνηση, έως 12% ο Τσίπρας, η Καρυστιανού «ξεφουσκώνει» όσο μιλάει
Δρυμιώτης: Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει χορηγός της ΝΔ με το όχι στη συγκυβέρνηση, έως 12% ο Τσίπρας, η Καρυστιανού «ξεφουσκώνει» όσο μιλάει
« Είναι σαν λένε στον κόσμο ψηφίστε ΝΔ γιατί αλλιώς θα πάμε σε ακυβερνησία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται» είπε για το ΠΑΣΟΚ ο πολιτικός αναλυτής
Κριτική στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να περάσει στην κεντρική πολιτική απόφαση του Συνεδρίου το «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία άσκησε το πρωί της Κυριακής ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκφράζοντας, επίσης, τις εκτιμήσεις του για τις επιδόσεις Τσίπρα και Καρυστιανού στις εκλογές.
Αρχικά για το ΠΑΣΟΚ είπε στο Action24 «οι άνθρωποι είναι χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας με την απόφαση που πήραν. Ας πάρουμε την απίθανη περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα με μια ψήφο, με ποιον θα πάει; Είναι σαν λένε στον κόσμο ψηφίστε ΝΔ γιατί αλλιώς θα πάμε σε ακυβερνησία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Έπρεπε να πουν σαν υπεύθυνο κόμμα που είμαστε δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, δεν είναι ανάγκη να δεσμευθείς προκαταβολικά».
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι αν λάβει μέρος στις εκλογές του 2027 «θα πάρει 10%-12%» ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε «νομίζω ότι έχει αρχίσει να παρουσιάζει συμπτώματα Κασσελάκη. Υπήρχε ένας αρχικός σχεδιασμός αλλά όσο μιλάει, ξεφουσκώνει».
«Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια και έχει φτάσει στο ενοχλητικό. Έχει τη συμπάθεια γιατί έχασε το παιδί της αλλά αφού μπήκε στην αρένα πρέπει να την κρίνουμε και πολιτικά, Δεν πιστεύω ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία στις εκλογές» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης για τη Μαρία Καρυστιανού.
Αρχικά για το ΠΑΣΟΚ είπε στο Action24 «οι άνθρωποι είναι χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας με την απόφαση που πήραν. Ας πάρουμε την απίθανη περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα με μια ψήφο, με ποιον θα πάει; Είναι σαν λένε στον κόσμο ψηφίστε ΝΔ γιατί αλλιώς θα πάμε σε ακυβερνησία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Έπρεπε να πουν σαν υπεύθυνο κόμμα που είμαστε δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, δεν είναι ανάγκη να δεσμευθείς προκαταβολικά».
Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι αν λάβει μέρος στις εκλογές του 2027 «θα πάρει 10%-12%» ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού σχολίασε «νομίζω ότι έχει αρχίσει να παρουσιάζει συμπτώματα Κασσελάκη. Υπήρχε ένας αρχικός σχεδιασμός αλλά όσο μιλάει, ξεφουσκώνει».
«Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια και έχει φτάσει στο ενοχλητικό. Έχει τη συμπάθεια γιατί έχασε το παιδί της αλλά αφού μπήκε στην αρένα πρέπει να την κρίνουμε και πολιτικά, Δεν πιστεύω ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία στις εκλογές» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης για τη Μαρία Καρυστιανού.
