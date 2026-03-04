Στη Βουλή το νέο «τετ α τετ» Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη: Οι παρεμβάσεις Τσίπρα και το αίτημα για συμβούλιο πολιτικών αρχηγών από Φάμελλο και Χαρίτση
Στη Βουλή το νέο «τετ α τετ» Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη: Οι παρεμβάσεις Τσίπρα και το αίτημα για συμβούλιο πολιτικών αρχηγών από Φάμελλο και Χαρίτση
Η συζήτηση στη Βουλή για την επιστολική ψήφο εξελίσσεται σε πολιτική αντιπαράθεση για τη στάση της Ελλάδας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τη στήριξη της Κύπρου
Ένα νέο «τετ α τετ» αλλά στην Ολομέλεια της Βουλής θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την στήριξη της Κύπρου, με αφορμή τη συζήτηση για την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για τον Απόδημο Ελληνισμό.
Η χθεσινή συνάντηση στο γραφείο του πρωθυπουργού για τα φλέγοντα ζητήματα κινήθηκε στη «γραμμή» της συνεννόησης και στη λεπτομερή ανάλυση όλων των δεδομένων, με βάση την πλήρη ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τον πρωθυπουργό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσω των συνεργατών του εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την ενημέρωση, την οποία και είχε ζητήσει, σε αντίθεση με τους δύο άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση οι οποίοι με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό ζητούν την σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. «Σφήνα» στη συζήτηση και μάλιστα λίγο πριν το χθεσινό τετ-α-τετ Μητσοτάκη- Ανδρουλάκη μπήκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της Κύπρου και ότι «Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν κανέναν λόγο να γίνουν μέρος αυτού του πολέμου».
Στη χθεσινή συνάντηση στο γραφείο του πρωθυπουργού στη βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, παραμένοντας προσηλωμένη στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και να υπάρξει δρόμος ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα. Η συνάντηση έγινε – όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη- κατόπιν αιτήματος του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ε.Ε., για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων. Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό. Επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου.
• Οι ανάγκες των Ελλήνων της Γερμανίας, των ΗΠΑ ή της Ωκεανίας δεν είναι ομοιογενείς.
• Η διεξαγωγή παγκόσμιου προεκλογικού αγώνα απαιτεί υπέρογκες δαπάνες, δημιουργώντας στρεβλώσεις και κινδύνους εξάρτησης από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
• Η λογοδοσία σε μια τόσο ευρεία περιφέρεια καθίσταται προβληματική.
Υπενθύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει διαχρονικά απογραφή των εκτός Επικρατείας εκλογέων, ώστε η εκπροσώπηση να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.
Η χθεσινή συνάντηση στο γραφείο του πρωθυπουργού για τα φλέγοντα ζητήματα κινήθηκε στη «γραμμή» της συνεννόησης και στη λεπτομερή ανάλυση όλων των δεδομένων, με βάση την πλήρη ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τον πρωθυπουργό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσω των συνεργατών του εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την ενημέρωση, την οποία και είχε ζητήσει, σε αντίθεση με τους δύο άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση οι οποίοι με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό ζητούν την σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. «Σφήνα» στη συζήτηση και μάλιστα λίγο πριν το χθεσινό τετ-α-τετ Μητσοτάκη- Ανδρουλάκη μπήκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της Κύπρου και ότι «Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν κανέναν λόγο να γίνουν μέρος αυτού του πολέμου».
Στη χθεσινή συνάντηση στο γραφείο του πρωθυπουργού στη βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, παραμένοντας προσηλωμένη στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου και να υπάρξει δρόμος ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα. Η συνάντηση έγινε – όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη- κατόπιν αιτήματος του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Ε.Ε., για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων. Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξη του στον Κυπριακό Ελληνισμό. Επισήμανε ότι ο μόνος δρόμος για την αποκλιμάκωση είναι η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου.
Ο Τσίπρας για την Κύπρο“Η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, για πρώτη φορά με τόση ένταση και βαριές συνέπειες, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης» αναφέρει με δήλωσή του ο κ. Τσίπρας επιμένοντας από την πλευρά του ότι «πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις». Όσοι όμως – προσθέτει ο κ. Τσίπρας- λένε σήμερα μεγάλα λόγια για τον ελληνισμό θα πρέπει να αναλογιστούν αν η ασφάλειά του, τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται με το να πρωτοστατεί σε μέτωπα πολέμου αναζητώντας προστάτες ή σε σχήματα ειρήνης, οικοδομώντας συμμαχίες. Ο κ. Τσίπρας επικρίνει τη στάση της Ευρώοης λέγοντας ότι: «Την ίδια στιγμή τεράστιες είναι και οι ευθύνες της ηγεσίας της ΕΕ που παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα για διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Με την απαράδεκτη στάση της αποδεικνύει ότι όλες οι κατά καιρούς μεγάλες διακηρύξεις περί κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αποτελούν λόγια του αέρα, ιδίως δε όταν δεν πρόκειται για την Ουκρανία αλλά για τη Κύπρο”.
Η επιστολική ψήφος και οι αστερίσκοιΝα σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δηλώνει δια των αρμόδιων στελεχών για το νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια της βουλής ότι η στήριξή του στην επιστολική ψήφο αποτελεί σταθερή θέση αρχών εδώ και 25 χρόνια. Για το θέμα θα μιλήσει στην Ολομέλεια και ο κ. Ανδρουλάκης. Ο Παναγιώτης Δουδωνής υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που εισήγαγε στο Σύνταγμα, με την αναθεώρηση του 2001, τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου. «Η επιστολική ψήφος δεν είναι επέκταση του εκλογικού δικαιώματος, αλλά διευκόλυνση άσκησής του», υπογράμμισε χθες, επαναλαμβάνοντας ότι το κόμμα στηρίζει διαχρονικά τη ρύθμιση με θεσμική σοβαρότητα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πρώην Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για την κατάθεση εκπρόθεσμης τροπολογίας, κάνοντας λόγο για αντικοινοβουλευτική πρακτική που υπονόμευσε τη συναίνεση. Επισήμανε δε ότι το Σύνταγμα απαιτεί ευρεία πλειοψηφία 200 βουλευτών. Αναφερόμενος στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας, παγκόσμιας εκλογικής περιφέρειας αποδήμων. Όπως σημείωσε:
• Οι ανάγκες των Ελλήνων της Γερμανίας, των ΗΠΑ ή της Ωκεανίας δεν είναι ομοιογενείς.
• Η διεξαγωγή παγκόσμιου προεκλογικού αγώνα απαιτεί υπέρογκες δαπάνες, δημιουργώντας στρεβλώσεις και κινδύνους εξάρτησης από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
• Η λογοδοσία σε μια τόσο ευρεία περιφέρεια καθίσταται προβληματική.
Υπενθύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει διαχρονικά απογραφή των εκτός Επικρατείας εκλογέων, ώστε η εκπροσώπηση να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα