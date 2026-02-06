Ο Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story... ως υλικό του φακέλου Επστάιν, δείτε βίντεο
«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα» είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος
Μιλώντας στο ΟΡΕΝ και κατά την προσπάθειά του να κατηγορήσει τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα ότι αποσιωπούν τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τις αναφορές στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story... ως υλικό του φακέλου του παιδόφιλου.
H «αποκάλυψη» Βελόπουλου σχολιάστηκε και στο Χ με κάποιους να γράφουν για «κρεσέντο παραπληροφόρης» σχολιάζοντας «το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό» ενώ στη γκάφα αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής και η Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνοντας λόγο για «μπούρδες» και για έναν «επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα».
Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂— Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026
Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx
Σε ένα νέο κρεσέντο παραπληροφόρησης και «ψέκας» προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να παρουσιάσει «φρικιαστικές αποκαλύψεις» από τα περίφημα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, κατάφερε να μπερδέψει την πραγματικότητα με τη… pic.twitter.com/BIJD24kk9Y— @nikolaosderes (@nikolaosderes) February 6, 2026
Έβγαλε ο Βελόπουλος τάχα μου αποδείξεις από το αδενοχρώμιο δείχνοντας εικόνα από το american horor story.https://t.co/jtKWk2NGmp— Nightmare (@crazyw1tchb1tch) February 6, 2026
*κλικ στην φωτογραφία.— July Morning (@filthofmankind) February 5, 2026
Τον έχουν πάρει στο ψιλό.
Πρόεδρος κόμματος που κοροϊδεύει κατάμουτρα τόσες χιλιάδες κόσμου. Κόσμο βέβαια που θέλει το φτύσιμο. Ραγιάδες μια ζωή #Επσταιν #Βελοπουλος #ψεκα pic.twitter.com/r0QqH83kg9
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από την πλευρά του επιχείρησε να «ρίξει τη μπάλα στην εξέδρα» χωρίς να λέει το παραμικρό σε νεότερη ανάρτησή του και κάνοντας λόγο μόνο για την υπόθεση του Ηλία Μίχου.
Επειδή ενοχλήθηκαν οι… παιδοβιαστές… Η απάντησή μας στη ΝΔ και στην στρατιά των έμμισθων troll της, που επιχειρούν να κρύψουν τον παιδοβιαστή εγκληματία Επστάιν (όπως έκαναν και με τον Μίχο), είναι η εξής: Ο αγώνας μας προκειμένου να βγει η αλήθεια για τους παιδοβιαστές, τους… pic.twitter.com/8lWyUH7mM8— Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) February 5, 2026
