Φαραντούρης: Τεράστια η δημοσκοπική κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ, αν ήθελα θεσούλες δεν θα είχα πάει εκεί

«Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να διαγράψει έναν ευρωβουλευτή επειδή εκφράστηκε θετικά στο ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική ένας άνθρωπος που διατρανώνει τον αγώνα για το δίκαιο»