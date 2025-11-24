Σκουρλέτης για βιβλίο Τσίπρα: Έχω την αίσθηση ότι δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο τα αίτια της εκλογικής συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ
Σκουρλέτης για βιβλίο Τσίπρα: Έχω την αίσθηση ότι δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο τα αίτια της εκλογικής συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ
Τι απαντά ο πρώην υπουργός σχετικά με το εάν θα ακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα νέο κόμμα
Την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο στο βιβλίο του «Ιθάκη» το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, διατύπωσε σήμερα ο Πάνος Σκουρλέτης.
«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του '23. Αυτό είναι το βασικότερο» είπε ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24. «Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του» συνέχισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει διαβάσει ακόμη ολόκληρο το βιβλίο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-degqhgkip1kp)
Στην ερώτηση εάν θα ακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αυτός επέστρεφε με ένα νέο κόμμα (όπως αφήνει να εννοηθεί ότι θα κάνει στο βιβλίο του) ο κ. Σκουρλέτης έδωσε την εξής απάντηση: «Η αίσθησή μου από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του είναι ότι επιστρέφει μεν αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χώρο της αριστεράς την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μια ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του '23. Αυτό είναι το βασικότερο» είπε ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24. «Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του» συνέχισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει διαβάσει ακόμη ολόκληρο το βιβλίο.
Στην ερώτηση εάν θα ακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αυτός επέστρεφε με ένα νέο κόμμα (όπως αφήνει να εννοηθεί ότι θα κάνει στο βιβλίο του) ο κ. Σκουρλέτης έδωσε την εξής απάντηση: «Η αίσθησή μου από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του είναι ότι επιστρέφει μεν αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χώρο της αριστεράς την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μια ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα