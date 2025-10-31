Νέο βίντεο Δένδια για τη βιοκλιματική όψη του Πενταγώνου: Είναι η γεμάτη αυτοπεποίθηση, όψη της Νέας Ελλάδας
Νίκος Δένδιας Πεντάγωνο

Η νέα όψη του Υπουργείου Άμυνας είναι ένα μήνυμα για την Εθνική μας Ενότητα, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Νέο βίντεο για την βιοκλιματική όψη του πενταγώνου ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Το βίντεο περιλαμβάνει και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο οποίο υπογραμμίζει ότι η νέα όψη του κτηρίου αντανακλά την αδιάκοπη συνέχεια του Ελληνισμού.

«Η νέα όψη του Υπουργείου Άμυνας είναι ένα μήνυμα για την Εθνική μας Ενότητα.
Είναι ο καθρέφτης της αυτοπεποίθησης της Πατρίδας μας.
Είναι η νέα, γεμάτη αυτοπεποίθηση, όψη της Νέας Ελλάδας» επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Δείτε την ανάρτησή του






