«STOP στον Πόλεμο - STOP REARM Europe»: Διακήρυξη με δεκάδες υπογραφές απέναντι στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης

Ο αριθμός των πολεμικών μετώπων παγκοσμίως σημειώνει μακάβρια ρεκόρ. Παλαιστίνη και Ουκρανία κρατούν τα αιμάτινα πρωτεία. Το Ιράν έχει καταστεί ένα ακόμη σημείο πολεμικής αναμέτρησης παρά την εκεχειρία που ακολούθησε τις παράνομες ισραηλινές επιθέσεις και τον αμερικανικό βομβαρδισμό εναντίον του.Η γενοκτονία στη Γάζα χτυπάει κατάστηθα την ανθρωπιά και τον πολιτισμό. Συνιστά έγκλημα κολοσσιαίων διαστάσεων, που διαπράττει συνειδητά το κράτος του Ισραήλ με τη συνενοχή των ΗΠΑ και τη στήριξη ή την αδιαφορία των περισσοτέρων κυβερνήσεων της ΕΕ, δυστυχώς και της ελληνικής. Το σύνθημα "Σώστε τη Γάζα" είναι τραγικά επίκαιρο. Δημιουργεί μια νέα παγκόσμια συνείδηση Ειρήνης και Αλληλεγγύης όπως αποδεικνύει η Πρωτοβουλία March to Gaza.Η Ευρώπη από ένα σχέδιο ειρηνικής συμβίωσης των λαών επανεξοπλίζεται και απειλείται να μετατραπεί σε πολεμική μηχανή. Η ΕΕ αποφάσισε ένα γιγάντιο πρόγραμμα υπερεξοπλισμών- το ReArm Europe- αρχικά ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ και με στόχο δανεισμό και επενδύσεις σε εξοπλισμούς ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μετά βεβαιότητος θα αφαιρεθούν από το Κοινωνικό Κράτος, τις αγροτικές επιδοτήσεις και την πράσινη μετάβαση και θα αυξήσουν το δημόσιο χρέος κάθε χώρας. Αυτό το σχέδιο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υποταγή της ΕΕ στην απαίτηση του Τραμπ να ανέλθουν οι εξοπλισμοί σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ στο εξωφρενικό 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, κάτι που αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία. Η εξέλιξη αυτή συνιστά ανοιχτή επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, στο όνομα μάλιστα της ανάπτυξης με το κυνικό επιχείρημα ότι έτσι θα χτυπηθεί η ανεργία.Την ώρα που τόποι ολόκληροι ρημάζονται, κάποιοι προετοιμάζουν το έδαφος για ένα νέο αιματοκύλισμα. Για τα ιμπεριαλιστικά τους σχέδια, για καινούργια μοιράσματα του κόσμου, για σφαίρες επιρροής και έλεγχο των παραγωγικών πόρων του μέλλοντος. Ο πολύχρονος πόλεμος στην Ουκρανία, που μετά την απαράδεκτη ρωσική εισβολή έχει πάρει τη μορφή ανοικτής σχεδόν αναμέτρησης ΝΑΤΟ και Ρωσίας, απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.Οι υπερδυνάμεις του νέου πολυπολικού κόσμου με ευκολία επισείουν την απειλή μιας παγκόσμιας καταστροφής, ενώ στη ρητορική τους αναβιώνουν τον εφιάλτη του πυρηνικού ολοκαυτώμαστος. Η υφήλιος, και ειδικότερα η γειτονιά μας μοιάζει ανήμπορη και υπνοβατεί ενώπιον της γενικευμένης σύγκρουσης. Συχνά η επίκληση των γενοκτονιών του παρελθόντος, νομιμοποιεί τα εγκλήματα του παρόντος και ωθεί για νέα στο μέλλον, καθώς πλέον η επίκληση ότι ένας λαός υπήρξε θύμα γενοκτονίας αμβλύνει κάθε ηθικό φραγμό εναντίον άλλων. Ο φασισμός, είτε με αυτό - είτε με άλλο όνομα απειλεί να γίνει εκ νέου πρωταγωνιστής στον κόσμο.Η πολεμική οικονομία αμφισβητεί ό,τι αγαθό, δικαίωμα ή κεκτημένο που συντελεί στην πρόοδο και το ευ ζην των ανθρώπων: την ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη, την παιδεία, την υγεία, τη στέγαση, με δύο λόγια, όλες τις πολιτικές κοινωνικής μέριμνας και αναδιανομής υπέρ των αδυνάμων. Στο περιβάλλον αυτό, η Ελλάδα με την Τουρκία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να βρουν, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, έναν τρόπο να απαλύνουν τις δικές τους εντάσεις γύρω από ένα ζήτημα το οποίο στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα φαντάζει ξεπερασμένο: συζητάμε για την υφαλοκρηπίδα και την ζώνη εκμετάλλευσης και για εξορύξεις υδρογονανθράκων σε μια από τις ομορφότερες θάλασσες στον κόσμο, τη στιγμή που τα ορυκτά καύσιμα εγκαταλείπονται σχεδόν παντού. Κι όμως, το τυφλό πείσμα στα "εθνικά δίκαια" ωθεί τις χώρες μας σε έναν αγώνα εξοπλισμών χωρίς τέλος ενώ η απειλή ενός θερμού επεισοδίου είναι διαρκώς παρούσα. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις πολεμικές δαπάνες με 3,1% του ΑΕΠ ενώ έχει εξαγγελθεί νέο πρόγραμμα εξοπλισμών 28 δισεκατομμυρίων για την επόμενη δεκαετία, ενώ συνεχώς αυξάνονται οι παραγγελίες αεροσκαφών F35 και φρεγατών. Την ίδια ώρα η Τουρκία περιλαμβάνεται στους ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς στο πλαίσιο του ReArm Europe. Άλλη μια απόδειξη των αδιεξόδων που οδηγεί η κλιμάκωση των εξοπλισμών.Ο κόσμος, η Ευρώπη δεν αντέχει, δεν θέλει να ξαναζήσει τον εφιάλτη ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.Οι κοινωνίες δεν αντέχουν υπερεξοπλισμούς, γενικευμένη φτωχοποίηση και κατάρρευση των κοινωνικών δαπανών.Θέλουμε να φωνάξουμε για την ειρήνη. Εναντίον των μανιασμένων εθνικισμών που απειλούν ό,τι καλό οικοδομήσαμε τα 80 χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου.Εμπνεόμαστε από την προσταγή για Ειρήνη και προκοπή εκατομμυρίων ανθρώπων που θυσίασαν τις ζωές τους για Ελευθερία, Δημοκρατία, Ισότητα, Δικαιοσύνη και Αδελφοσύνη ανάμεσα στους λαούς. Που, πριν 80 χρόνια εξόντωσαν το τέρας του ναζισμού, του φασισμού και του ρατσισμού.Στο δικό τους δρόμο, στο δρόμο του πρωτομάχου της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη, βαδίζουμε και σήμερα.Είναι η ώρα για ένα σύγχρονο, ενωτικό, πολύχρωμο ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ κίνημα και καλούμε τον ελληνικό λαό και ειδικά τη νεολαία σε συναγερμό για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και την υπεράσπιση του Κοινωνικού Κράτους.Ήδη σε αρκετές χώρες της ΕΕ συνδικάτα, πολιτιστικοί φορείς, οικολογικές κινήσεις, ενώσεις θρησκευόμενων πολιτών, πολιτικά κόμματα συγκροτούν την πρωτοβουλία STOP REARM EU.Θέλουμε να γίνουμε στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή φωνή της Ειρήνης