Εξοργισμένοι οι Τούρκοι με τον Χαρδαλιά για φωτογραφία του με φόντο… τα τουρκικά παράλια

Yunanistan, Türk toprağı olan Koyun Adası’nda tatbikat yaptı. Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, adada arkasında İzmir görünecek şekilde poz vererek bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı: Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu. Her yerdeyiz.