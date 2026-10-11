Έρχεται η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού - Τι θα δούμε
Έρχεται η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού - Τι θα δούμε
Από τις 12-18 Οκτωβρίου η Γαλλία θα είναι το επίκεντρο της Αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς θα διεξαχθεί εκεί η 91η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Εν μέσω διαφαινόμενων πολιτικών αλλαγών στην Ευρώπη, στρατιωτικών συγκρούσεων σε αυτή και στη Μέση Ανατολή και σημαντικών γεωστρατηγικών αλλαγών, ο κλάδος της Αυτοκινητοβιομηχανίας συνεχίζει την πορεία του.
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