Έρχεται η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού - Τι θα δούμε

Από τις 12-18 Οκτωβρίου η Γαλλία θα είναι το επίκεντρο της Αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς θα διεξαχθεί εκεί η 91η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.