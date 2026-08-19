Ιδού το καινούριο Hyundai Tucson - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Ιδού το καινούριο Hyundai Tucson - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Η κορεάτικη εταιρεία αποκάλυψε την 5η γενιά του Tucson, με το μοντέλο να εμφανίζεται πλήρως ανασχεδιασμένο, ενσωματώνοντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel».
Η Hyundai αλλάζει ριζικά την εικόνα του Tucson, με το C-SUV να περνά στην 5η γενιά του, υιοθετώντας με ένα σαφώς πιο τετραγωνισμένο σχήμα.
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