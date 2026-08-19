Ιδού το καινούριο Hyundai Tucson - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;

Η κορεάτικη εταιρεία αποκάλυψε την 5η γενιά του Tucson, με το μοντέλο να εμφανίζεται πλήρως ανασχεδιασμένο, ενσωματώνοντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel».