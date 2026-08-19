Δεν χωρούσαν αυτοκίνητο και λεωφορείο – Η όπισθεν που έγινε viral στην Ελλάδα και ποιός πληρώνει
NEWSAUTO.GR

Δεν χωρούσαν αυτοκίνητο και λεωφορείο – Η όπισθεν που έγινε viral στην Ελλάδα και ποιός πληρώνει

Μια φαινομενικά απλή συνάντηση δύο οχημάτων σε έναν πολύ στενό δρόμο εξελίχθηκε σε σκηνικό έντασης, με την προσπάθεια μιας οδηγού να κάνει όπισθεν να καταγράφεται σε βίντεο και να προκαλεί χιλιάδες σχόλια στα social media. Τι προβλέπει όμως πραγματικά ο ΚΟΚ όταν δύο οχήματα δεν μπορούν να διασταυρωθούν;

Δεν χωρούσαν αυτοκίνητο και λεωφορείο – Η όπισθεν που έγινε viral στην Ελλάδα και ποιός πληρώνει

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τους ελληνικούς δρόμους κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστές είναι ένα ΙΧ, ένα μεγάλο λεωφορείο και ένας δρόμος στον οποίο, πολύ απλά, δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να περάσουν και οι δύο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή με ιδιαίτερα στενό οδικό δίκτυο. Το επιβατικό αυτοκίνητο και το λεωφορείο βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, σε ένα σημείο όπου η διασταύρωση ήταν πρακτικά αδύνατη. Από τη μία πλευρά του δρόμου βρίσκεται κτίσμα και από την άλλη χαμηλό στηθαίο, πίσω από το οποίο υπάρχει έντονη κατωφέρεια.

Η κατάσταση σύντομα μετατράπηκε σε μικρό κυκλοφοριακό αδιέξοδο. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε ουσιαστικά τη δυνατότητα να περάσει, ενώ η οδηγός του ΙΧ καλούνταν να κινηθεί προς τα πίσω μέχρι να φτάσει σε σημείο όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί αρκετός χώρος.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης