Δεν χωρούσαν αυτοκίνητο και λεωφορείο – Η όπισθεν που έγινε viral στην Ελλάδα και ποιός πληρώνει

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τους ελληνικούς δρόμους κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστές είναι ένα ΙΧ, ένα μεγάλο λεωφορείο και ένας δρόμος στον οποίο, πολύ απλά, δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να περάσουν και οι δύο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή με ιδιαίτερα στενό οδικό δίκτυο. Το επιβατικό αυτοκίνητο και το λεωφορείο βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, σε ένα σημείο όπου η διασταύρωση ήταν πρακτικά αδύνατη. Από τη μία πλευρά του δρόμου βρίσκεται κτίσμα και από την άλλη χαμηλό στηθαίο, πίσω από το οποίο υπάρχει έντονη κατωφέρεια.

Η κατάσταση σύντομα μετατράπηκε σε μικρό κυκλοφοριακό αδιέξοδο. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε ουσιαστικά τη δυνατότητα να περάσει, ενώ η οδηγός του ΙΧ καλούνταν να κινηθεί προς τα πίσω μέχρι να φτάσει σε σημείο όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί αρκετός χώρος.





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