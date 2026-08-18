Πόσο κοστίζει η ολοκαίνουρια Mercedes-AMG των 1.169 ίππων στην Ελλάδα;
Πόσο κοστίζει η ολοκαίνουρια Mercedes-AMG των 1.169 ίππων στην Ελλάδα;
Το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό μοντέλο του Affalterbach με τους 1.169 ίππους προστέθηκε πρόσφατα στον τιμοκατάλογο της Mercedes στην Ελλάδα.
UPD:
Η νέα GT 4-Door είναι το πρώτο ηλεκτρικό supercar της Mercedes-AMG και συνδυάζει εντυπωσιακές επιδόσεις, τεχνολογία αιχμής και ιδιαίτερα εξελιγμένη αεροδυναμική.
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