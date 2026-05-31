Ήρθαν τα πρώτα ρομποταξί - Πόσο χρεώνουν;

Η κροατική startup Verne, με τη στήριξη του Ματέ Ρίματς, ξεκίνησε την πρώτη εμπορική υπηρεσία αυτόνομων ταξί στην Ευρώπη, προσφέροντας διαδρομές στο Ζάγκρεμπ με σταθερή χρέωση μόλις 1,99 ευρώ.