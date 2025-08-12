Αλλάζουν όλα - Αυτόματες κλήσεις από την Δημοτική Αστυνομία

Στη Ευρώπη… λανσάρεται ένα νέο όχημα-«κυνηγός» της παράνομης στάθμευσης, εξοπλισμένο με 12 κάμερες υψηλής ακρίβειας, σαρώνει σε πραγματικό χρόνο τους δρόμους, καταγράφοντας πινακίδες και ελέγχοντας την εγκυρότητα της στάθμευσης. Το σύστημα μπορεί να διασταυρώσει άμεσα αν ένας οδηγός έχει πληρώσει το αντίτιμο ή αν καταλαμβάνει παράνομα θέσεις φορτοεκφόρτωσης, ΑμεΑ ή ποδηλατόδρομους.

Η πιλοτική εφαρμογή στην Γερμανία έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα: ένα όχημα ελέγχει έως και 1.000 αυτοκίνητα την ώρα, έναντι μόλις 50 με τις κλασικές μεθόδους, μειώνοντας το κόστος, αποφεύγοντας τις έντονες αντιπαραθέσεις με τους παραβάτες και –το κυριότερο– αυξάνοντας θεαματικά τη συμμόρφωση. Αντίστοιχες εφαρμογές σε Ολλανδία και Γαλλία έχουν ήδη αποδώσει καρπούς, αποδεικνύοντας πως η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη στάθμευση πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







