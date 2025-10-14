ΕΦΕΤ: Ανακαλεί τσουρέκι λόγω επικίνδυνης ουσίας (pic)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί το τσουρέκι καθώς βρέθηκε με αυξημένη συγκέντρωση κουμαρίνης, ουσίας επιβλαβούς για την υγεία. Οι καταναλωτές καλούνται να μην το καταναλώσουν