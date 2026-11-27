«Δεν υποφέρω από εγκεφαλική παράλυση, από τους ανθρώπους υποφέρω»
«Δεν υποφέρω από εγκεφαλική παράλυση, από τους ανθρώπους υποφέρω»
Η Tina Friml είναι η κωμικός που αβιάστα ανατρέπει τα στερεότυπα της αναπηρίας
Η κωμικός Tina Friml έχει αφιέρωσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην ανατροπή των στερεοτύπων της αναπηρίας, όχι μόνο μέσα από τη δουλειά αλλά και την καθημερινότητά της, καθώς έχει, εκ γενετής, εγκεφαλική παράλυση. Με το χιούμορ τον δυναμισμό της, τη χαρισματική συγγραφή και ερμηνεία της, προκαλεί την εικόνα του ευάλωτου, αδύναμου ανάπηρου ατόμου, χωρίς να έχει ανάγκη τη συμπερίληψη.
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