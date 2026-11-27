«Μπορείς Να Δεις Τα Πάντα»: Το ντοκιμαντέρ καταλήγει να αμφισβητεί ό,τι νομίζαμε πως ξέρουμε για την Elizabeth Holmes
«Μπορείς Να Δεις Τα Πάντα»: Το ντοκιμαντέρ καταλήγει να αμφισβητεί ό,τι νομίζαμε πως ξέρουμε για την Elizabeth Holmes
Παρακολουθεί την πρώην CEO της Theranos για 34 μέρες πριν την έναρξη της ποινής φυλάκισής της για απάτη σε βάρος επενδυτών σχετικά με την τεχνολογία αιματολογικών εξετάσεων της εταιρείας της
Η Elizabeth Holmes κάποτε ήθελε να γίνει ο επόμενος Steve Jobs. Τελικά έγινε κάτι πολύ πιο παράξενο: μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες της Αμερικής, ένα πρόσωπο που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να μάθει. Το «Μπορείς Να Δεις Τα Πάντα», το ντοκιμαντέρ των Nathan Fielder και Lance Oppenheim, φαινομενικά υπόσχεται να μας φέρει πιο κοντά της, αλλά το ερώτημα είναι αν τελικά ακτινογραφεί εκείνη ή εμάς.
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