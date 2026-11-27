Η Elizabeth Holmes κάποτε ήθελε να γίνει ο επόμενος Steve Jobs. Τελικά έγινε κάτι πολύ πιο παράξενο: μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες της Αμερικής, ένα πρόσωπο που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να μάθει. Το «Μπορείς Να Δεις Τα Πάντα», το ντοκιμαντέρ των Nathan Fielder και Lance Oppenheim, φαινομενικά υπόσχεται να μας φέρει πιο κοντά της, αλλά το ερώτημα είναι αν τελικά ακτινογραφεί εκείνη ή εμάς.