Ινδονησία: Ζευγάρι μαστιγώθηκε δημόσια επειδή αντάλλαξε φιλί στο TikTok - Δείτε βίντεο

Ένα νεαρό ζευγάρι στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, γνωστή για την αυστηρή εφαρμογή της Σαρία, μαστιγώθηκε δημόσια, αφού δικαστήριο της Σαρία το έκρινε ένοχο για παραβίαση της ισλαμικής νομοθεσίας επειδή αντάλλαξε φιλί κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.Το δικαστήριο επέβαλε στον 22χρονο άνδρα και την 25χρονη γυναίκα, οι οποίοι δεν ήταν παντρεμένοι, την ποινή των 21 χτυπημάτων με καλάμι από ρατάν στον καθένα. Η εκτέλεση της ποινής πραγματοποιήθηκε δημόσια, παρουσία τουλάχιστον 100 θεατών, σε εξέδρα στο πάρκο Bustanussalatin της πόλης Μπάντα Άτσεχ, από ομάδα ατόμων που φορούσαν ρόμπες και κουκούλες.Το ζευγάρι συνελήφθη τον Απρίλιο, αφού βίντεο από ζωντανή μετάδοση που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου έγινε viral. Στο βίντεο, οι δύο τους φιλιούνταν μέσα σε αυτοκίνητο στην πόλη Μπάντα Άτσεχ, γεγονός που οδήγησε σε καταγγελίες προς τις τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της Σαρία.