Η Ελένη Μενεγάκη με μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα flat σανδάλια για το καλοκαίρι του 2026
MARIE CLAIRE

Η Ελένη Μενεγάκη με μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα flat σανδάλια για το καλοκαίρι του 2026

Περπάτησε στο κέντρο της Αθήνας.

Η Ελένη Μενεγάκη με μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα flat σανδάλια για το καλοκαίρι του 2026
Στην Αθήνα εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια συνδύασε ένα πλεκτό τοπ με ρίγες με χαμηλόμεσο, ανοιχτόχρωμο denim παντελόνι, ένα λεπτό ζακετάκι και μαύρα toe ring σανδάλια. Τα toe ring σανδάλια είναι η «ελαφρώς εκκεντρική» τάση της φετινής καλοκαιρινής σεζόν, με τη Jennifer Lawrence και τη Selena Gomez να την έχουν ήδη δοκιμάσει.

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