Αμαλία Κωστοπούλου: Το iconic Versace φόρεμα που επέλεξε για το pre wedding party της στην Πύλο

Η χαρακτηριστική μεταλλική λεπτομέρεια στον ώμο δίνει στο σχέδιο τη διαχρονική του ταυτότητα.



Λίγες ημέρες πριν από τον θρησκευτικό της γάμο στην Πελοπόννησο, η Αμαλία Κωστοπούλου υποδέχτηκε φίλους και συγγενείς σε ένα ξεχωριστό δείπνο και beach party στην Πύλο. Για την περίσταση επέλεξε ένα φόρεμα που συνδυάζει διαχρονική κομψότητα με τη χαρακτηριστική αισθητική του οίκου Versace.





Η εμφάνισή της βασίστηκε στο διάσημο Medusa ’95 Draped Gown, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργίες του ιταλικού οίκου. Στη λευκή εκδοχή του, το maxi φόρεμα αποπνέει bridal διάθεση, χωρίς να χάνει τον fashion χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει στις εμφανίσεις των celebrities.

30.05.2026, 13:20