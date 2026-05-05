Tα περιστατικά σεξουαλικής βίας και βιασμού στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια
Tα περιστατικά σεξουαλικής βίας και βιασμού στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια

Αυτό, βέβαια, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον τα θύματα καταγγέλουν πιο συχνά τα περιστατικά.

Ανησυχητική άνοδο καταγράφουν τα περιστατικά σεξουαλικής βίας και βιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προωθούν έναν κοινό ορισμό του βιασμού βασισμένο στη συναίνεση.

 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2024 καταγράφηκαν από τις αστυνομικές αρχές περισσότερα από 256.000 αδικήματα σεξουαλικής βίας στην ΕΕ, εκ των οποίων το 38% αφορούσε υποθέσεις βιασμού.

 
Σε σύγκριση με το 2023, τα περιστατικά σεξουαλικής βίας αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ οι καταγεγραμμένοι βιασμοί σημείωσαν άνοδο 7%.

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων περιστατικών το 2024 ήταν η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο, τη Μάλτα και τη Λιθουανία.

