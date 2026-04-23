Παρά την άνοδο των γυναικών στις επιστήμες, τα κορίτσια παραμένουν πίσω σε σύγκριση με τα αγόρια στα μαθηματικά

Τα κορίτσια χάνουν και πάλι έδαφος στα μαθηματικά, διευρύνοντας το χάσμα φύλου που τα προηγούμενα χρόνια είχε αρχίσει να περιορίζεται. Η ανησυχητική αυτή εξέλιξη αναδεικνύεται στη νέα έκθεση με τίτλο «Girls losing ground: The widening gender gap in mathematics», που δημοσιεύτηκε από την IEA σε συνεργασία με τη UNESCO.Ο αριθμός των χωρών όπου τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών στις επιδόσεις στα μαθηματικά έφτασε το 2023 σε επίπεδο-ρεκόρ των τελευταίων τριών δεκαετιών. Έπειτα από χρόνια βελτίωσης, τα κορίτσια φαίνεται να μένουν ξανά πίσω στο συγκεκριμένο μάθημα.Η UNESCO προειδοποιεί ότι αυτή η τάση είναι ανησυχητική, επισημαίνοντας πως οι καλές επιδόσεις στα μαθηματικά είναι κρίσιμες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την ενίσχυση της καινοτομίας και την εξεύρεση λύσεων σε επείγοντα παγκόσμια προβλήματα.Η ανάλυση, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τη International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), βασίζεται σε δεδομένα της έρευνας TIMSS, η οποία αξιολογεί διεθνώς τις επιδόσεις μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Καλύπτει την περίοδο 1995-2023, με στοιχεία από 47 χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα στο τέλος του δημοτικού και 38 στο επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Κίνα, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ.Το 2023, τα αγόρια είχαν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά από τα κορίτσια στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 81% των χωρών που εξετάστηκαν, έναντι 52% το 2019, 39% το 2015, 41% το 2011 και μόλις 26% το 2003. Οι ανισότητες αποτυπώνονται και στην κατανομή των επιπέδων επίδοσης.Είναι ενδεικτικό ότι το 2023, στο 21% των χωρών καταγράφηκε υψηλότερο ποσοστό κοριτσιών που δεν έφταναν το ελάχιστο διεθνές όριο στα μαθηματικά στο τέλος του δημοτικού, έναντι 4% το 2019 και 2% το 2015.