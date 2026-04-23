Η 18χρονη μαθήτρια που εφηύρε φίλτρο νερού που αφαιρεί το 95,5% των μικροπλαστικών

Ηιστορία της Mia Heller μοιάζει με εκείνες που μεγάλων επιστημών ή εφευρετών, οι οποίοι σε πολύ μικρή ηλικία κατάφεραν με τη δουλειά τους να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η μαθήτρια από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ ανέπτυξε ένα σύστημα φιλτραρίσματος που μπορεί να απομακρύνει έως και το 95,5% των μιρκοπλαστικών από το πόσιμο νερό.Η αφορμή ήρθε όταν συνειδητοποίησε πως τα μικροπλαστικά, τα σωματίδια που προέρχονται από τη διάσπαση μεγαλύτερων πλαστικών, βρίσκονται σχεδόν παντού, ακόμη και στο νερό που καταναλώνουμε καθημερινά. Όπως η ίδια ανέφερε, διαπίστωσε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν αποτελεί προτεραιότητα σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών: «Ήταν ξεκάθαρο ότι τελικά η ευθύνη πέφτει στους ίδιους τους ανθρώπους να φιλτράρουν το νερό τους», είπε στο Smithsonian Magazine.Η οικογένειά της επένδυσε σε ένα οικιακό σύστημα φιλτραρίσματος, όμως η εμπειρία δεν ήταν ιδανική. Η συνεχής αντικατάσταση των φίλτρων-μεμβρανών αποδείχθηκε δαπανηρή και χρονοβόρα. Αυτό ήταν που την ώθησε να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση.