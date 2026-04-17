Η Βόρεια Ιρλανδία θεσπίζει άδεια αποβολής μετ’ αποδοχών

ΗΒόρεια Ιρλανδία γίνεται η πρώτη περιοχή σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία που θεσπίζει νόμιμο δικαίωμα σε άδεια αποβολής με αποδοχές, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εργασιακή νομοθεσία γύρω από την απώλεια εγκυμοσύνης.Η νέα ρύθμιση έρχεται να τροποποιήσει τον νόμο του 2022 για την άδεια λόγω απώλειας παιδιού, επεκτείνοντας το δικαίωμα και σε περιπτώσεις αποβολής πριν από τις 24 εβδομάδες κύησης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν.Η υπουργός Οικονομίας, Caoimhe Archibald, δήλωσε ότι οι αλλαγές «θα κάνουν ουσιαστική διαφορά για πολλές γυναίκες και οικογένειες».Από τις 6 Απριλίου 2026, οι εργαζόμενες που αποβάλουν, καθώς και οι σύντροφοί τους, θα δικαιούνται έως δύο εβδομάδες άδειας με αποδοχές.Η αποζημίωση ορίζεται είτε στις 194,32 λίρες την εβδομάδα είτε στο 90% των εβδομαδιαίων αποδοχών τους, θα δικαιούνται όποιο από τα δύο ποσά είναι χαμηλότερο. Η άδεια μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα είτε σε δύο ξεχωριστές εβδομάδες, εντός 56 εβδομάδων από την απώλεια.