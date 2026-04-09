Βασίλισσα Ελισάβετ: Η τελευταία επιθυμία που είχε από τα δισέγγονά της

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η βασίλισσα Ελισάβετ ήθελε να είναι σίγουρη ότι τα δισέγγονά της θα κρατούσαν ευτυχισμένες αναμνήσεις από εκείνη, σύμφωνα με τον βιογράφο της βασιλικής οικογένειας Robert Hardman. Σε ένα νέο του βιβλίο, «Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story» γράφει ότι το καλοκαίρι που έμελλε να είναι το τελευταίο της επιθυμούσε να την επισκεφτούν όλα τα δισέγγονά της στο Κάστρο Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.