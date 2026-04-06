Οι γυναίκες του Gorgonà βάζουν φωτιά στα στάσιμα νερά

Στο δυστοπικό σύμπαν του Gorgonà ο έρωτας είναι πράξη αντίστασης και οι γυναίκες παίρνουν τον έλεγχο μιας άρρωστης πόλης που καίγεται αργά. Οι πρωταγωνίστριες, Μελισσάνθη Μάχουτ και Ωρόρα Μαριόν και η σκηνοθέτις του Gorgonà, Εύη Καλογηροπούλου, μιλούν για τις σκηνές που αγάπησαν περισσότερο, τη σωματικότητα των ρόλων και για τον κόσμο που έχτισαν μέσα σε ένα πετρελαϊκό, μετα-αποκαλυπτικό τοπίο, ένα κινηματογραφικό σύμπαν όπου οι γυναίκες δεν επιβιώνουν απλώς, αλλά επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες.Ποια είναι η αγαπημένη σου σκηνή στην ταινία; Για ποιους λόγους την αγαπάς;Μελισσάνθη: Δύσκολο να διαλέξω. Νομίζω η προτελευταία: Η σκηνή του χάους!. Γιατί, σε ποιον δεν αρέσει ένα shootout; Επίσης πολύ αγαπημένη μου είναι και η πρώτη σκηνή στο μπαρ που συχνάζουν όλοι. Παίρνεις συμπυκνωμένη τη γεύση του σύμπαντος της Gorgona εκεί, όλοι έχουν λίγο χαμηλωμένες τις άμυνές τους και τους ξεφεύγουν τα πραγματικά θέλω τους.Ωρόρα: Υπάρχουν πολλές σκηνές, αλλά η πιο αγαπημένη είναι εκείνη που είμαι μόνη μου πάνω στο jet ski. Ήταν η τελευταία μου μέρα γυρίσματος και η τελευταία μέρα όλων των γυρισμάτων και πρόκειται για την τελευταία σκηνή της ταινίας. Είχε κούραση και ταυτόχρονα ένταση, ανυπομονησία και ηρεμία, απληστία και αποδοχή του τέλος που ερχόταν. Πολλά μπερδεμένα αλλά γλυκά συναισθήματα. Με μια πρόωρη νοσταλγία.