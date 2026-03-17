Ο Σον Πεν απέρριψε τα Όσκαρ για την Ουκρανία - Η φωτογραφία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Την ώρα που το Χόλιγουντ γιόρταζε τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ, ο Sean Penn βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και για την ακρίβεια στο Κίεβο. Ο βραβευμένος ηθοποιός επέλεξε να μην παραστεί στην τελετή, παρότι κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, προκειμένου να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να συναντήσει τον πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy.Ο 65χρονος ηθοποιός έφτασε στο Κίεβο με τρένο, με το ταξίδι του να κρατείται μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Λίγες ώρες νωρίτερα, στο Dolby Theatre, το όνομά του ανακοινωνόταν ως νικητή, χωρίς όμως να βρίσκεται εκεί για να παραλάβει το βραβείο του.Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντησή τους στο προεδρικό γραφείο, ευχαριστώντας τον ηθοποιό για τη σταθερή του στήριξη: «Ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι πραγματικός φίλος της Ουκρανίας», έγραψε, υπενθυμίζοντας ότι ο ηθοποιός έχει σταθεί στο πλευρό της χώρας από την αρχή του πολέμου.