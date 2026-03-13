Σχεδόν οι μισοί Gen Z είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από τη δουλειά τους

Οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι της Gen Z βρίσκονται πλέον στα τέλη της δεκαετίας των 20 και είτε έχουν ήδη μπει στην αγορά εργασίας είτε κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Κι όμως, σχεδόν οι μισοί δηλώνουν πρόθυμοι να παραιτηθούν από τη δουλειά τους. Όχι για έναν υψηλότερο μισθό, αλλά για κάτι που θεωρούν εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικό.Σύμφωνα με έρευνα του Youngstown State University, το 46% της Gen Z είναι διατεθειμένο να αλλάξει εργασία αν δεν βλέπει προοπτικές εξέλιξης. Το ζητούμενο δεν είναι τα χρήματα, αλλά η επαγγελματική ανάπτυξη: εκπαιδευτικά προγράμματα, επιδότηση σπουδών, εσωτερική κατάρτιση και ευελιξία στο ωράριο.Αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «έλλειψη διάθεσης» ή «υπερβολική αυτοπεποίθηση» στην Gen Z, στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας γενιάς που μεγάλωσε πλήρως συνδεδεμένη με το διαδίκτυο, με διαφορετικές προσδοκίες και μεγαλύτερη επίγνωση των επιλογών της. Όπως και οι millennials στο παρελθόν, έτσι και εκείνοι επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει «επαγγελματική επιτυχία».