H αμερικανική Uber εγκαινιάζει υπηρεσία που κάνει matching ανάμεσα σε γυναίκες επιβάτες και οδηγούς

Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί, και φτάσει στη δικαιοσύνη, διάφορα τρομακτικά περιστατικά από γυναίκες που χρησιμοποίησαν την Uber είτε ως συνεργάτιδες είτε ως πελάτισσές της. Πλέον λοιπόν η εταιρεία προσφέρει στις ΗΠΑ μια εναλλακτική προκειμένου να τις κάνει να νιώθουν πιο ασφαλείς: μια υπηρεσία που διασυνδέει γυναίκες επιβάτες και οδηγούς. Ονομάζεται Uber’s Women Preferences και λανσαρίστηκε στις αρχές της εβδομάδας, για να ανταποκριθεί στην ανάγκη των γυναικών, «για περισσότερο έλεγχο».