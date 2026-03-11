H αμερικανική Uber εγκαινιάζει υπηρεσία που κάνει matching ανάμεσα σε γυναίκες επιβάτες και οδηγούς
H αμερικανική Uber εγκαινιάζει υπηρεσία που κάνει matching ανάμεσα σε γυναίκες επιβάτες και οδηγούς
Ώστε και οι συνεργάτιδες και οι πελάτισσές της να αισθάνονται πιο ασφαλείς
Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί, και φτάσει στη δικαιοσύνη, διάφορα τρομακτικά περιστατικά από γυναίκες που χρησιμοποίησαν την Uber είτε ως συνεργάτιδες είτε ως πελάτισσές της. Πλέον λοιπόν η εταιρεία προσφέρει στις ΗΠΑ μια εναλλακτική προκειμένου να τις κάνει να νιώθουν πιο ασφαλείς: μια υπηρεσία που διασυνδέει γυναίκες επιβάτες και οδηγούς. Ονομάζεται Uber’s Women Preferences και λανσαρίστηκε στις αρχές της εβδομάδας, για να ανταποκριθεί στην ανάγκη των γυναικών, «για περισσότερο έλεγχο».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα