Chanel Fall/Winter 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
Chanel Fall/Winter 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row

Tο Grand Palais φιλοξένησε την τελευταία επίδειξη του γαλλικού οίκου και οι πιο κομψές celebrities ήταν εκεί για να την παρακολουθήσουν.

Chanel Fall/Winter 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από τη front row
Aπό την Charlotte Casiraghi μέχρι τη Margot Robbie και τη Lily Rose Depp, η πρώτη σειρά στο σόου Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 της Chanel ήταν εξαιρετικά κομψή και γεμάτη από αγαπημένα μας διάσημα πρόσωπα. Οι επώνυμες επισκέπτριες έφτασαν στο Grand Palais στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν τις πιο φρέσκες δημιουργίες του oίκου στην πασαρέλα, φορώντας φυσικά κομμάτια μέσα από τις συλλογές του.

