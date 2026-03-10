Οι Ιρανές αθλήτριες ποδοσφαίρου που λαμβάνουν βίζα στην Αυστραλία μετά το Κύπελλο Ασίας πέταξαν το χιτζάμπ
Οι Ιρανές αθλήτριες ποδοσφαίρου που λαμβάνουν βίζα στην Αυστραλία μετά το Κύπελλο Ασίας πέταξαν το χιτζάμπ
Αφού τις χαρακτήρισαν «προδότριες», επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους σε αγώνα
Πέντε μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν έλαβαν ανθρωπιστική βίζα στην Αυστραλία, με τον Πρωθυπουργό Antony Albanez να προσφέρει υποστήριξη και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Η ομάδα συμμετείχε στο Κύπελλο Ασίας γυναικών, και υπήρξαν φόβοι ότι οι παίκτριες θα μπορούσαν να υποστούν κυρώσεις στην επιστροφή τους στο Ιράν, μετά την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα.
Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Tony Burke, επιβεβαίωσε ότι οι πέντε παίκτριες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από την αυστραλιανή αστυνομία και ότι έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα. Οι υπόλοιπες αθλήτριες έχουν ενημερωθεί ότι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια αν το επιθυμούν. Οι πέντε που έλαβαν τη βίζα είναι οι Φατέμε Πασαντίδεχ, Ζάχρα Γκανμπάρι, Ζάχρα Σαρμπάλι, Ατεφέ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμούδι.
