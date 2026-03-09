Η Σάρα Πίτζεον επαναφέρει μια μεγάλη τάση στα πανωφόρια του 2025
MARIE CLAIRE

Η Σάρα Πίτζεον επαναφέρει μια μεγάλη τάση στα πανωφόρια του 2025

Η ηθοποιός εντοπίστηκε στην πρώτη σειρά του show της Loewe στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Η Σάρα Πίτζεον επαναφέρει μια μεγάλη τάση στα πανωφόρια του 2025
Η πρώτη ολοκληρωμένη Fashion Month της Sarah Pidgeon, μετά την ερμηνεία της ως Carolyn Bessette-Kennedy, μοιάζει σαν φόρος τιμής στο αξεπέραστο στυλ της τελευταίας. Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός έχει εμφανιστεί στις τρεις από τις τέσσερις μεγάλες εβδομάδες μόδας, στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο και στο Παρίσι. Στις 6 Μαρτίου, η πρωταγωνίστρια του Love Story αξιοποίησε τη θέση της στην πρώτη σειρά του show της Loewe για να επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο δυνατές τάσεις στα πανωφόρια του 2025: τα scarf coats.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης