Η Σάρα Πίτζεον επαναφέρει μια μεγάλη τάση στα πανωφόρια του 2025
Η ηθοποιός εντοπίστηκε στην πρώτη σειρά του show της Loewe στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Η πρώτη ολοκληρωμένη Fashion Month της Sarah Pidgeon, μετά την ερμηνεία της ως Carolyn Bessette-Kennedy, μοιάζει σαν φόρος τιμής στο αξεπέραστο στυλ της τελευταίας. Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός έχει εμφανιστεί στις τρεις από τις τέσσερις μεγάλες εβδομάδες μόδας, στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο και στο Παρίσι. Στις 6 Μαρτίου, η πρωταγωνίστρια του Love Story αξιοποίησε τη θέση της στην πρώτη σειρά του show της Loewe για να επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο δυνατές τάσεις στα πανωφόρια του 2025: τα scarf coats.
