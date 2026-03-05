Τα ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν σήμερα

Στις 5 Μαρτίου 2026, τρία ζώδια νιώθουν πως λαμβάνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το σύμπαν: ένας κύκλος κλείνει και η επούλωση έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι από εκείνες τις ημέρες που συνειδητοποιούμε πόσο δρόμο έχουμε διανύσει και πόσο πιο δυνατοί έχουμε γίνει μέσα από τις δυσκολίες. Για ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού, η Πέμπτη αυτή λειτουργεί σαν σημείο καμπής.ΚριόςΟι Κριοί αισθάνονται ότι επιστρέφουν στον αυθεντικό τους εαυτό. Αν το τελευταίο διάστημα προσαρμόστηκαν υπερβολικά στις προσδοκίες των άλλων, τώρα βρίσκουν ξανά τη φωνή και τη δυναμική τους. Η ημέρα φέρνει μια αίσθηση εσωτερικής αποκατάστασης: δεν χρειάζεται πια να «μικραίνουν» για να χωρέσουν κάπου.