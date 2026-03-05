Μισέλ Ουίλιαμς: Δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται τον Βαν Ντερ Μπικ μετά τον θάνατό του
Μισέλ Ουίλιαμς: Δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται τον Βαν Ντερ Μπικ μετά τον θάνατό του

Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Dawson’s Creek» έφυγε από τη ζωή πριν από έναν μήνα, σε ηλικία 48 ετών, από καρκίνο του εντέρου

Η Michelle Williams στα 32α Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών μοιράστηκε με δημοσιογράφο του Entertainment Tonight τα συναισθήματά της μετά τον θάνατο του James Van Der Beek, που είχε υπάρξει συμπρωταγωνιστής της στην εφηβική τηλεοπτική σειρά «Dawson’s Creek» (1998-2003). Ο ηθοποιός έφυγε τον προηγούμενο μήνα από τη ζωή, από καρκίνο του εντέρου, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

