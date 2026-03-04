H γυναίκα στο επίκεντρο: Έξι non-fiction βιβλία που δίνουν δύναμη και έμπνευση
H γυναίκα στο επίκεντρο: Έξι non-fiction βιβλία που δίνουν δύναμη και έμπνευση
Μέσα από το storytelling, την έρευνα και τη φιλοσοφία, με αφορμή την 8η Μαρτίου
Αληθινές ιστορίες γυναικών που τόλμησαν να υψώσουν το παράστημά τους στον κακοποιητή τους. Μελέτες και δοκίμια για τη συναίνεση, τη βία απέναντι στις γυναίκες αλλά και τα μη ανθρώπινα ζώα. Και μια συναρπαστική αφήγηση της ζωής και του έργου τεσσάρων εμβληματικών γυναικών που έζησαν στον Μεσοπόλεμο και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια εποχή με ίσως ανατριχιαστικά πολλά κοινά με τη δική μας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα