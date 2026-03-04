H γυναίκα στο επίκεντρο: Έξι non-fiction βιβλία που δίνουν δύναμη και έμπνευση

Αληθινές ιστορίες γυναικών που τόλμησαν να υψώσουν το παράστημά τους στον κακοποιητή τους. Μελέτες και δοκίμια για τη συναίνεση, τη βία απέναντι στις γυναίκες αλλά και τα μη ανθρώπινα ζώα. Και μια συναρπαστική αφήγηση της ζωής και του έργου τεσσάρων εμβληματικών γυναικών που έζησαν στον Μεσοπόλεμο και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια εποχή με ίσως ανατριχιαστικά πολλά κοινά με τη δική μας.