Λεξικό skincare: Τι ακριβώς κάνουν οχτώ από τα πιο δημοφιλή συστατικά περιποίησης;

Ένας απλός οδηγός για τα βασικά ενεργά συστατικά και τι προσφέρουν στην επιδερμίδα μας.



Αν κάτι μας ρωτούν συχνά είναι ποια συστατικά αξίζει πραγματικά να υπάρχουν στη skincare ρουτίνα μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση για όλους. Κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικές ανάγκες και αυτές αλλάζουν ανάλογα με την εποχή, τον τρόπο ζωής και φυσικά την ηλικία μας.





Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια βασικά συστατικά που ακούμε ξανά και ξανά από δερματολόγους και βλέπουμε σε προϊόντα και καλό είναι να ξέρουμε τι κάνουν πριν τα βάλουμε στο νεσεσέρ μας.

04.03.2026, 14:00