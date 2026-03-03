Μαρία Φραγκουδάκη: Από την εικαστική σκηνή της Νέας Υόρκης μέχρι την πρωτοβουλία της που υποστηρίζει γυναίκες και παιδιά

Αν η παιδική ηλικία μας κρύβει τους σπόρους του μέλλοντός μας, για τη Μαρία Φραγκουδάκη αυτό ισχύει στο ακέραιο. Από παιδί συνέχεια έφτιαχνε κάτι με τα χέρια της, ενώ παράλληλα τη γοήτευε η ιδέα μιας ζωής φροντίδας των άλλων. Μεγαλώνοντας, συνδύασε την αγάπη της για τη δημιουργία με την ανάγκη της να προσφέρει ενσωματώνοντας στην καλλιτεχνική διαδρομή της ως εικαστικού την Art Acts 4 All. Η πρωτοβουλία της αυτή εστιάζει, μέχρι στιγμής, σε δύο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού: στις γυναίκες (Art Acts 4 Women), για τις οποίες μεταξύ άλλων διοργανώνει διαδραστικά καλλιτεχνικά δρώμενα όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης πάνω σε μια κάρτα μεγέθους καρτ ποστάλ και τα έσοδα διατίθενται σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Και στα παιδιά (Art Acts 4 Kids), όπου ανάμεσα στις πιο πρόσφατες δράσεις ήταν ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι για τους μικρούς ασθενείς του ξενώνα Ελπίδα.