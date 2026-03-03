Πανσέληνος και Ολική Σεληνιακή Έκλειψη: Τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο

Η«πύλη των εκλείψεων» έχει ανοίξει ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, φέρνοντας καταιγιστικές αλλαγές, αποκαλύψεις και plot twists που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Στις 3 Μαρτίου, η ένταση κορυφώνεται με την ολική σεληνιακή έκλειψη και Πανσέληνο στην Παρθένο.Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο μεταβλητό ζώδιο της Παρθένου, απέναντι από μια ισχυρή συγκέντρωση πλανητών στους Ιχθύς. Από τη μία πλευρά, έντονο συναίσθημα και διαίσθηση, από την άλλη, ανάγκη για τάξη, απλοποίηση και καθαρότητα.Αυτή η έκλειψη λειτουργεί σαν ένα μεγάλο ενεργειακό declutter. Ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας, συναισθηματικά δεσίματα, περισπασμοί και μοτίβα που μας κρατούν πίσω, έρχονται στην επιφάνεια για να καθαριστούν. Μπορεί να υπάρξει αναστάτωση, όμως υπάρχει και μια πολύ θετική όψη: ο Δίας σχηματίζει ευνοϊκή γωνία με τα φώτα, προσφέροντας προστασία και αισιοδοξία. Ακόμη κι αν χρειαστεί να κλείσουν κεφάλαια, η εξέλιξη οδηγεί σε κάτι καλύτερο.Δεν θα βιώσουν, όμως, όλοι την ίδια ένταση. Δύο ζώδια φαίνεται πως θα περάσουν αυτή την περίοδο πιο ομαλά.