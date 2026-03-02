Η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου θα είναι πολύ θετική για αυτά τα ζώδια
Είναι γεμάτη έντονες αστρολογικές όψεις και για τρία ζώδια λειτουργεί ως σημείο καμπής

Ηεβδομάδα 2 έως 8 Μαρτίου 2026 είναι γεμάτη έντονες αστρολογικές όψεις και για τρία ζώδια λειτουργεί ως σημείο καμπής. Οι πιέσεις, οι καθυστερήσεις και τα συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα οδηγούν τελικά σε ένα πιο ξεκάθαρο και σταθερό επόμενο βήμα.

 
Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, με τον Άρη να περνά στους Ιχθύες. Ο Άρης είναι ο πλανήτης της δράσης και της διεκδίκησης, στους Ιχθύες όμως η ενέργεια γίνεται πιο διαισθητική, λιγότερο ωμή. Λειτουργούμε περισσότερο με βάση το συναίσθημα παρά τη λογική.

