Πώς θα διατηρηθεί έντονο το χρώμα στα βαμμένα μαλλιά για περισσότερο καιρό
MARIE CLAIRE

Πέντε κινήσεις-κλειδί και τα καλύτερα προϊόντα για χρώμα που δεν ξεθωριάζει.

Όλες ξέρουμε τη στιγμή που βγαίνουμε από το κομμωτήριο και ο καθρέφτης μας χαμογελάει. Η απόχρωση είναι τέλεια, η λάμψη απίστευτη και νιώθουμε κυριολεκτικά σαν να έχουμε βγει από διαφήμιση. Μετά από μερικά λουσίματα όμως αρχίζει να ξεθωριάζει. Όχι, δεν είναι η ιδέα μας. Το χρώμα στα βαμμένα μαλλιά θέλει σωστή φροντίδα για να διαρκέσει και να μην δείχνει θαμπό. Τι μπορούμε να κάνουμε για διατηρηθεί λαμπερό και έντονο το χρώμα;

 
Η περιποίηση ξεκινά πριν τη βαφή

 
Ναι, σωστά διαβάζουμε. Η περιποίηση ξεκινάει πριν καν αγγίξει η βαφή τα μαλλιά μας. Φροντίζουμε να ενυδατώνουμε καλά την τρίχα με μάσκες και λάδια, αποφεύγουμε το συχνό ίσιωμα και φροντίζουμε να κόβουμε τις άκρες συχνά. Όσο πιο υγιή είναι τα μαλλιά πριν τη βαφή, τόσο πιο καλά θα “κρατήσουν” το χρώμα.
