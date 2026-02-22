Punch: Sold-out το λούτρινο παιχνίδι του μακάκου που έγινε viral λόγω της μοναξιάς του

Πρόσφατα, μια ιστορία από την Ιαπωνία έκανε τον γύρο του διαδικτύου και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα social media. Πρωταγωνιστής είναι ο Punch, ένας μικρός μακάκος πίθηκος που ζει στον Ichikawa City Zoo και έχει γίνει viral για έναν απλό λόγο: δεν αποχωρίζεται ποτέ το λούτρινο κουκλάκι του.Ο Punch εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του λίγο μετά τη γέννησή του και μεγάλωσε με τη φροντίδα των υπευθύνων του ζωολογικού κήπου. Οι φροντιστές του τον τάιζαν με μπιμπερό και παρακολουθούσαν στενά την ανάπτυξή του, μέχρι να είναι έτοιμος να επιστρέψει στον χώρο με τους υπόλοιπους πιθήκους.