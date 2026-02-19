Δήλωση Ολυμπιονίκη για τον θάνατο του πατέρα της: « Ό,τι κάνεις όταν χάνεις κάποιον είναι σαν μια νέα εμπειρία για σένα»

Η Αμερικανίδα σκιέρ Mikaela Shiffrin κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 στο Μιλάνο αλλά ήταν για εκείνη μια στιγμή με αντιφατικά συναισθήματα, καθώς ο πατέρας της έφυγε πρόωρα από τη ζωή, τον Φεβρουάριο του 2020, όταν έπεσε από την οροφή του οικογενειακού σπιτιού της.