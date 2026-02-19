Δήλωση Ολυμπιονίκη για τον θάνατο του πατέρα της: « Ό,τι κάνεις όταν χάνεις κάποιον είναι σαν μια νέα εμπειρία για σένα»
MARIE CLAIRE

Δήλωση Ολυμπιονίκη για τον θάνατο του πατέρα της: « Ό,τι κάνεις όταν χάνεις κάποιον είναι σαν μια νέα εμπειρία για σένα»

Η Mikaela Shiffrin κέρδισε το χρυσό στο σλάλομ

Δήλωση Ολυμπιονίκη για τον θάνατο του πατέρα της: « Ό,τι κάνεις όταν χάνεις κάποιον είναι σαν μια νέα εμπειρία για σένα»
Η Αμερικανίδα σκιέρ Mikaela Shiffrin κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 στο Μιλάνο αλλά ήταν για εκείνη μια στιγμή με αντιφατικά συναισθήματα, καθώς ο πατέρας της έφυγε πρόωρα από τη ζωή, τον Φεβρουάριο του 2020, όταν έπεσε από την οροφή του οικογενειακού σπιτιού της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης