Δήλωση Ολυμπιονίκη για τον θάνατο του πατέρα της: « Ό,τι κάνεις όταν χάνεις κάποιον είναι σαν μια νέα εμπειρία για σένα»
Η Mikaela Shiffrin κέρδισε το χρυσό στο σλάλομ
Η Αμερικανίδα σκιέρ Mikaela Shiffrin κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 στο Μιλάνο αλλά ήταν για εκείνη μια στιγμή με αντιφατικά συναισθήματα, καθώς ο πατέρας της έφυγε πρόωρα από τη ζωή, τον Φεβρουάριο του 2020, όταν έπεσε από την οροφή του οικογενειακού σπιτιού της.
