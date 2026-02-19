Κέιτ Χάντσον: Μίλησε για τα πλεονεκτήματα του κάνεις παιδιά «πολύ νέα»
«Έχω ένα ενήλικο παιδί, ξέρετε» είπε η ηθοποιός

Σε μια νέα συνέντευξή της στο Today Show η Kate Hudson αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα πλεονεκτήματα του να κάνεις παιδιά πολύ νέα – αν και τα δικά της έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας: η ηθοποιός έχει τρία παιδιά, τον 22χρονο Ryder Russell Robinson, με τον πρώην σύζυγό της Chris Robinson, από τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2007, τον 14χρονο Bingham Hawn Bellamy, που απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της Matt Bellamy, frontman των Muse, από τον οποίο χώρισε το 2014, και την 7χρονη Rani Rose Hudson Fujikawa, που μοιράζεται με τον σύντροφό της Danny Fujikawa.

