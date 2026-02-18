Η Μάργκοτ Ρόμπι με διάφανο φόρεμα Alexander McQuenn
Η Μάργκοτ Ρόμπι με διάφανο φόρεμα Alexander McQuenn
Τυπωμένο με μια custom εκδοχή του πιο εμβληματικού μοτίβου στην ιστορία του οίκου.
ΗMargot Robbie ξεκίνησε την περιοδεία Τύπου για το Wuthering Heights με ένα διάφανο φόρεμα από τη συλλογής άνοιξη 2026 συλλογής του οίκου McQueen. Και ήταν απολύτως ταιριαστό να ολοκληρώσει τις red carpet εμφανίσεις της, στις 13 Φεβρουαρίου, με ακόμη μία see-through δημιουργία του οίκου, αυτή τη φορά με μια custom εκδοχή του πιο εμβληματικού print στην ιστορία του.
