Η Μάργκοτ Ρόμπι με διάφανο φόρεμα Alexander McQuenn
MARIE CLAIRE

Η Μάργκοτ Ρόμπι με διάφανο φόρεμα Alexander McQuenn

Τυπωμένο με μια custom εκδοχή του πιο εμβληματικού μοτίβου στην ιστορία του οίκου.

Η Μάργκοτ Ρόμπι με διάφανο φόρεμα Alexander McQuenn
ΗMargot Robbie ξεκίνησε την περιοδεία Τύπου για το Wuthering Heights με ένα διάφανο φόρεμα από τη συλλογής άνοιξη 2026 συλλογής του οίκου McQueen. Και ήταν απολύτως ταιριαστό να ολοκληρώσει τις red carpet εμφανίσεις της, στις 13 Φεβρουαρίου, με ακόμη μία see-through δημιουργία του οίκου, αυτή τη φορά με μια custom εκδοχή του πιο εμβληματικού print στην ιστορία του.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης