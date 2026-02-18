Πρωτοστατούσε στο body positivity: Όταν πέθανε η φίλη της, 37 ετών, έκανε στροφή 180 μοιρών
«Νιώθω, κατά κάποιον τρόπο, ένοχη που έγινα μέρος του κινήματος. Η υγεία είναι πραγματική. Η οργανική ανεπάρκεια είναι πραγματική. Ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια, όλα αυτά είναι πραγματικά»
Πότε το body positivity γίνεται, από δήλωση αγάπης και φροντίδας του εαυτού μας και των γύρω μας, κατάσταση που όχι απλά υποβαθμίζει τη ζωή μας αλλά ενδεχομένως και να την απειλεί; Πότε χρησιμοποιείται ως ένα ακόμα όπλο μίσους στο διαδίκτυο; Η plus-sized influencer Gabriella Lascano είδε και τα δύο αυτά όρια να ξεπερνιούνται και όλα όσα έζησε, με αποκορύφωμα τον θάνατο μιας παχύσαρκης φίλης της μόλις στα 37 χρόνια της, την ώθησαν να αλλάξει εντελώς τρόπο σκέψης και να ξεκινήσει την προσπάθεια να χάσει κιλά.
